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12:27, 7 декабря 2021 года

В сельской школе Ливенского района ведётся ремонт в течение четырёх лет

Многое уже сделано, но до финала ещё далеко. Дождутся ли ученики и учителя окончания ремонта, узнавала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Успенская школа по меркам сельской - большая, 150 учеников. Капитальный ремонт здесь начали четыре года назад. Уже заменили окна, крышу, инженерные коммуникации, потолки и двери, покрасили стены. Однако ещё одна проблема остается нерешенной - полы на всех трёх этажах требуют ремонта.

Александр Анохин, директор Успенской школы им. В. Н. Мильшина: «За 40 лет износ полов произошел достаточно большой, мы боимся травмировать детей в столовой, на переходах. Это необходимо для безопасности детей».

Планируется также поставить забор – его сделают к началу следующего учебного года.

По словам директора, только на полы необходимо порядка 10 миллионов рублей. Шанс на ремонт появился благодаря партийному проекту «Единой России» - «Новая школа». В рамках подраздела «Капремонт» масштабные обновления могут прийти в сотни образовательных учреждений. Содействовать включению Успенской школы в план ремонта обещала депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Пилипенко

Ольга Пилипенко также взяла на контроль проблему отсутствия школьного автобуса. Два десятка детей ежедневно идут пешком к знаниям 3 километра.

Анатолий Шолохов, глава Ливенского района: «Неровность дороги не позволяет этот маршрут вводить. Мы неоднократно подходили комиссионно к решению вопроса и в ГАИ».

Решением проблемы в скором времени займутся муниципальные и областные власти.


Юлия Сабельникова
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