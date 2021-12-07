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12:30, 7 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 266 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 65 276). Кривая заболеваемости вновь пошла на спад после небольшого подъема накануне.



Накануне выписано 308 орловцев (всего – 52 736), умерло 7 человек – 1 337 всего.





Артём Ежаков



