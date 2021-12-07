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13:16, 7 декабря 2021 года В объективе фотографов - проза и обыденность В Орловском краеведческом музее работает выставка «Обыкновенный Орёл».





В Орловском краеведческом музее работает выставка «Обыкновенный Орёл». Свои работы представили фотографы - члены фотографического общества при музее. В центре внимания наш город. Зритель увидит Орёл не с парадной, открыточной стороны, а с совершенно иного ракурса - на обозрение предстанут дворы и подворотни в разное время года.



Фотографы давно вышли из студий, и это во многом изменило и продолжает менять развитие фотографического искусства. Ценность выставки – в её документальности. Проза, которой мы все живем сегодня, завтра станет историей - уверен Леонид Тучнин.



Леонид Тучнин фотограф, заслуженный работник культуры России: «После этих выставок в фондах музея оседают очень многие работы, потом они используются широко. Может, сейчас они не интересны современнику, но когда пройдет время, эти картинки покроются патиной времени и станут особо ценными экспонатами нашего музея».

А ещё эта выставка - своеобразный отчёт работы фотографов общества, которое объединят не только профессионалов, но и любителей.



Увидеть на фото повседневный Орёл можно в любой день, кроме понедельника, не забывая про QR-код и маску.





Эва Стасюлевич



