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13:19, 7 декабря 2021 года Орловская клиническая больница получит лазерный аппарат для удаления камней На покупку оборудования для литотрипсии в урологическое отделение областным правительством направлено 8,3 миллиона рублей.





В урологическое отделение ООКБ поступит новое оборудование для лазерного дробления камней в мочевыводящих путях. Об этом сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла». На покупку оборудования для литотрипсии областным правительством направлено 8,3 миллиона рублей.



Как добавляют «Телеграммы», в год в ООКБ лечат 1 900 пациентов. 46% из них попадают сюда с камнями в мочевыводящих путях. Новое оборудование существенно повысит качество лечения и минимизирует возможные риски.



Также канал сообщает о выделении Кромской ЦРБ 1 миллиона 175 тысяч рублей за закупку автоматического гематологического анализатора и полуавтоматического биохимического анализатора.





Артём Ежаков



