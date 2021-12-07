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13:27, 7 декабря 2021 года Орловского заключённого осудят за попытку нападения на сотрудника колонии Уголовное дело и обвинение легли на стол судьи.





Заключённому ИК-5 УФСИН России по Орловской области вынесут приговор за покушение на дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. Инцидент произошёл в начале ноября. Мужчина полностью признал вину за попытку нападения на младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Нарышкинской колонии. Потенциальный вред сотруднику колонии классифицировался следствием как «неопасный для жизни и здоровья».



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов областного УФСИН. Им же проводилось оперативное сопровождение расследования, – сообщили в областном СУ СК.





Артём Ежаков



