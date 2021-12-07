вторник 7.12.2021 17:10:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:35, 7 декабря 2021 года

Орловская область обеспечена кислородом для коронавирусных больных

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.


В регионах ситуацию с обеспечением кислородом коронавирусных отделений в ежедневном режиме контролирует федеральный центр. Как заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов, Орловская область кислородом обеспечена.

Сейчас в Болховскую районную больницу дополнительно поставляется кислород. Мобильная кислородная станция Министерства обороны работает у больницы им. Боткина. Здесь же до конца года должен быть установлен мощный новый концентратор. Из федерального бюджета выделены на это средства. А в больнице им. Семашко введенная не так давно кислородная станция полностью покрывает потребности медучреждения в кислороде.

По правилам должен существовать и резервный источник. Такой в больнице им. Семашко тоже имеется - рампа на 160 баллонов, есть ещё и кислородная станция, где получают кислород из воздуха. Раньше она была задействована в снабжении операционного блока и реанимации. Заправка новой кислородной станции осуществляется своевременно раз в несколько дней.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Жидкий кислород поступает из Подмосковья. У нас сегодня произошла заправка. И мы имеем почти 40 тонн кислорода. И учитывая, что мы тратим от шести до восьми тонн, у нас есть запас на 5 дней».



Анна Боева
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.