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13:35, 7 декабря 2021 года Орловская область обеспечена кислородом для коронавирусных больных Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





В регионах ситуацию с обеспечением кислородом коронавирусных отделений в ежедневном режиме контролирует федеральный центр. Как заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов, Орловская область кислородом обеспечена.



Сейчас в Болховскую районную больницу дополнительно поставляется кислород. Мобильная кислородная станция Министерства обороны работает у больницы им. Боткина. Здесь же до конца года должен быть установлен мощный новый концентратор. Из федерального бюджета выделены на это средства. А в больнице им. Семашко введенная не так давно кислородная станция полностью покрывает потребности медучреждения в кислороде.



По правилам должен существовать и резервный источник. Такой в больнице им. Семашко тоже имеется - рампа на 160 баллонов, есть ещё и кислородная станция, где получают кислород из воздуха. Раньше она была задействована в снабжении операционного блока и реанимации. Заправка новой кислородной станции осуществляется своевременно раз в несколько дней.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Жидкий кислород поступает из Подмосковья. У нас сегодня произошла заправка. И мы имеем почти 40 тонн кислорода. И учитывая, что мы тратим от шести до восьми тонн, у нас есть запас на 5 дней».





Анна Боева



