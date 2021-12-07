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15:45, 7 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Орловщину пришёл циклон. Снег будет сменяться дождём.



- Орловщина готовится к встрече нового штамма коронавируса. Больницы создают кислородный резерв.



- Вакансии - есть: орловские предприятия приглашают на работу специалистов.



- Предновогодние настроения. Возможно ли снятие ограничений?



- Привычный и необычный. Орёл - в объективах фотографов.



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Вести-Орёл



