Орловское животноводство подпитали почти на полмиллиарда рублей

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15:47, 7 декабря 2021 года
Орловское животноводство подпитали почти на полмиллиарда рублейОб этом заявил зампред регионального правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.
В 2021 году на поддержку животноводства аграриям выделили 461,6 миллиона рублей. Об этом заявил зампред регионального правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Также область договаривается с Минсельхозом о транше в размере 70 миллионов рублей для возмещения части затрат молочных аграриев на покупку животного корма, – сообщает региональный информационный портал.
За последние три года 188 хозяйств стали заниматься сельхозпредпринимательством. Новички получили 24 гранта «Агростартап» на сумму 69,2 миллиона рублей. В сельхозпотребкооперацию вовлечено 127 новых членов, создано порядка 40 новых рабочих мест.
В основном на Орловщине реализуются направления по выращиванию зерновых. Также созданы молочная ферма и ферма по откорму крупного рогатого скота, четыре овцефермы, три пчелопасеки, две садоводческих фермы и тепличный комплекс.
Артём Ежаков