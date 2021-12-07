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15:49, 7 декабря 2021 года Четыре города Орловщины получили одобрение Ростуризма Орёл, Болхов, Ливны и Мценск получили дополнительные шансы на госфинансирование собственного развития.





Города «Бирюзового кольца России» Орёл, Болхов, Ливны и Мценск получили одобрение Ростуризма как наиболее проработанные и готовые к участию в предстоящем конкурсе проектов туристского кода исторических центров городов. Всего таких поселений набралось 38. Само мероприятие состоится в следующем году. Его призовой фонд составит свыше двух миллиардов рублей, – об этом сообщает сайт областного правительства.



Конкурс призван поддержать региональные инициативы развития и ориентирован на города с численностью жителей от пяти тысяч до двух миллионов человек. Реализация проектов должна адаптировать исторические места под современных туристов.



В ожидании основного конкурса департамент по проектам развития территорий Орловской области приглашает представителей сферы туризма, культуры и исторического наследия, предпринимателей и неравнодушных жителей городов принять активное участие в серии онлайн проектных мастерских, которые пройдут в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове в декабре 2021 г. – январе 2022 г. Формат мастерских предусматривает в том числе и предложение и обсуждение идей, проектов развития потенциала исторических центров городов орловского края. Записаться на онлайн проектные мастерские, а также направить свои идеи можно на электронную почту turkod@orelmail.ru или на WhatsApp8-962-475-4555.





Артём Ежаков



