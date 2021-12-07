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15:58, 7 декабря 2021 года На пересечении ул. Лескова и Тургенева в Орле заработали светофоры Ранее здесь часто случались аварии с участием пешеходов и велосипедистов.





На перекрёстке ул. Лескова и Тургенева в Орле заработали светофоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ранее здесь часто случались аварии с участием пешеходов и велосипедистов. Старой «зебры» от ул. Осипенко через ул. Лескова больше нет. Пешеходный переход сдвинулся. Знаки и «зебра» расположены чуть ближе по направлению к стадиону им. Ленина.



На острую необходимость светофора внимание общественников обратили родители учеников школы № 24 в 2018 году. В рамках акции «Дорога в школу» областной ОНФ добился установки средств безопасности дорожного движения вблизи более чем 90% образовательных учреждений областной столицы.



Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ





Артём Ежаков



