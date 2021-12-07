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16:33, 7 декабря 2021 года

Орловский суд назначил мужчине шесть лет колонии за 76 эпизодов мошенничества с турпутёвками

Пострадали 99 человек. В общей сложности они лишились 600 тысяч рублей.


Заводской районный суд Орла приговорил к шести годам общего режима гражданина Заруцкого. Он был признан виновным в 76 эпизодах мошенничества с турпутёвками. Пострадали 99 человек. В общей сложности они лишились 600 тысяч рублей. Вердикт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. Также Фемида удовлетворила иски потерпевших о возмещении ущерба.

В суде было доказано, что лично Заруцкий и неосведомлённые о криминальной подоплеке менеджеры получали деньги от клиентов за организацию тура, однако осуждённый предпочёл присвоить средства себе.

В суде несостоявшийся туроператор свою вину не признал, сославшись на то, что ему банально не дали организовать поездки из-за уголовного преследования, что было парировано судом – мужчину не задерживали, его деятельности не препятствовали, поэтому он имел возможность либо отправить клиентов на отдых, либо вернуть им деньги.


Артём Ежаков
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