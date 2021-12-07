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16:35, 7 декабря 2021 года Орловская область получит треть миллиарда рублей на поддержку здравоохранения Распоряжение о дополнительном финансировании подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область получит порядка 361 миллиона рублей на поддержку региональной системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Деньги позволят финансово подпитать борьбу с COVID-19 на Орловщине, не сокращая расходов на оказание плановой врачебной помощи.





Артём Ежаков



