вторник 7.12.2021 17:11:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:54, 7 декабря 2021 года

Количество вакансий в Орловской области в несколько раз превышает официальное число безработных

Статистику накануне озвучил губернатор Андрей Клычков.


Количество вакансий в Орловской области более чем в три раза превышает официальное число безработных. Об этом сообщил накануне губернатор Андрей Клычков. Из озвученных главой региона цифр следует, что сейчас в службах занятости зарегистрировано около 2,5 тыс. человек при 8,9 тыс. вакансий. Клычков особо подчеркнул, что вакансии разные как по уровню зарплаты, так и квалификации. Для удобства соискателям предложено пользоваться Центром «Моя занятость» на базе Центра «Мой бизнес».

Кроме этого, завтра на Орловщине состоится ярмарка вакансий – последняя в этом году. Она пройдёт в Центре занятости населения Железнодорожного района областной столицы. Начало запланировано на 9:30. Должности техника-механика, электромонтёра по ремонту оборудования, фрезеровщика, слесаря, токаря, машиниста козлового крана и менеджера по сбыту предложит ОАО «Орёлстроймаш».


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.