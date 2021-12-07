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16:54, 7 декабря 2021 года Количество вакансий в Орловской области в несколько раз превышает официальное число безработных Статистику накануне озвучил губернатор Андрей Клычков.





Количество вакансий в Орловской области более чем в три раза превышает официальное число безработных. Об этом сообщил накануне губернатор Андрей Клычков. Из озвученных главой региона цифр следует, что сейчас в службах занятости зарегистрировано около 2,5 тыс. человек при 8,9 тыс. вакансий. Клычков особо подчеркнул, что вакансии разные как по уровню зарплаты, так и квалификации. Для удобства соискателям предложено пользоваться Центром «Моя занятость» на базе Центра «Мой бизнес».



Кроме этого, завтра на Орловщине состоится ярмарка вакансий – последняя в этом году. Она пройдёт в Центре занятости населения Железнодорожного района областной столицы. Начало запланировано на 9:30. Должности техника-механика, электромонтёра по ремонту оборудования, фрезеровщика, слесаря, токаря, машиниста козлового крана и менеджера по сбыту предложит ОАО «Орёлстроймаш».





Артём Ежаков



