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21:30, 7 декабря 2021 года Своя земля. 7.12.2021 - Из города в деревню. Семья Савиновых решилась на кардинальный шаг по смене места жительства и теперь мечтает о развитии агротуризма и создании собственной сыроварни.

- Соцконтракт для села. Охотнее всего за господдержкой обращаются именно сельские жители. Как они предпочитают распоряжаться средствами соцконтракта?











Екатерина Игнатюк



