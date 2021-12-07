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18:06, 7 декабря 2021 года

Кислород пошёл в орловские больницы

О том, как обеспечены больницы региона кислородом, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Успех в лечении ковидных больных во многом зависит от бесперебойной подачи кислорода. В главном ковидном госпитале области - больнице им. Семашко - с введением в эксплуатацию кислородной станции с резервуарами на 40 тонн проблем с подачей живительного газа нет. Как сообщил  главный врач больницы Игорь Дробязгин, ежедневно больные получают от шести до восьми тонн жидкого кислорода. 
 
Запасы жидкого  кислорода пополняются каждые два-три дня. Есть также резерв - баллонная рампа на 160 баллонов и старая станция, которая работала на операционный блок в доковидные времена.
 
Хирургический и терапевтический корпуса больницы подключены к кислородной станции. В других корпусах используются мобильные  кислородные концентраторы.
 
В больнице имени Боткина ситуация с кислородом тоже стала лучше. На помощь пришли военные - установили на территории медучреждения передвижную кислородную станцию мощностью 208 тысяч литров в сутки.  Техника помогает в снабжении реанимационного отделения и заправляет кислородные баллоны.  Как отметил главный врач больницы им. Боткина Александр Лялюхин, помощь пришла очень вовремя. Ведь потребность ковидных отделений  от 320 до 370 баллонов в сутки. 
 
Александр Лялюхин, главный врач больницы им.С.П. Боткина: «Циркулирующий дельта-штамм, которым болеют большинство пациентов Орловской области, протекает более тяжело, чем предыдущие штаммы, которые были до него, и количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке постоянно растет».
 
Усиливается кислородная поддержка и в районных больницах, где лечатся ковидные больные. На средства регионального бюджета производится разводка кислорода в Болховской ЦРБ, и не только.
 
Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Закупили достаточное количество концентраторов прикроватных. Сейчас ещё из федерального бюджета выделены деньги на три кислородных концентратора, очень мощных, которые ставятся около больницы. Каждый генерирует по 500 литров кислорода в минуту. Один такой концентратор в больнице им. Боткина должен быть смонтирован до конца этого года, и ещё будет один дополнительный, чтобы закрыть их потребности, и для Ливенской районной больницы будут установлены в начале следующего».
 
В Орловской области кислорода на сегодня больным достаточно, тем более что заболеваемость ковид постепенно снижается.



Елена Литинская
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