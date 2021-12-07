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18:43, 7 декабря 2021 года Нарушения пожарной безопасности в этом году обошлись орловцам в 2,7 миллиона рублей Информация об этом прозвучала на сегодняшнем профильном совещании в областной администрации.







В Орловской области в 2021 году общая сумма штрафов за нарушения пожарной безопасности достигла 2,7 миллиона рублей, – сообщает сайт регионального правительства. 803 гражданина отдали в пользу государства 1 миллион 756 тысяч рублей, с 44 должностных лиц взыскано 393 тысячи, 13 должностных лиц органов местного самоуправления заплатили 84 тысячи, четыре юрлица – 510 тысяч. В течение пожароопасного периода текущего года было зарегистрировано 1 209 пожаров, связанных с горением стерни, сухой растительности и пожнивных остатков и один природный пожар, связанный с горением торфяников.





Артём Ежаков



