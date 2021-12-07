В Орловскую область поступило 5 000 доз вакцины «Спутник V»

Вскоре препарат начнут распределять по прививочным пунктам региона.

В Орловскую область поступило 5 000 доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». О прибытии крупной партии препарата сообщил губернатор Андрей Клычков. Вакцину в ближайшее время начнут распределять по прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56.



Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в

Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах . Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций.

Напоминаем, что посмотреть наличие определённой вакцины в пункте вакцинации можно на сайте облздрава. Сейчас уровень коллективного иммунитета в области остается на уровне в 53,2%.