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19:01, 7 декабря 2021 года

Реконструкция Красного моста в Орле попадет под контроль Федерального казначейства

Соответствующая тема была поднята во время проведения тематического круглого стола, организованного комитетом областного совета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.


Во время проведения круглого стола в областном совете, посвящённого управлению муниципальными финансами, первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин задал вопрос: «Как и почему на выделенные средства для реконструкции Красного моста были закуплены автомобили, а не стройматериалы?». На это глава регионального управления федерального казначейства Людмила Семченкова ответила, что ремонт контролировал банк, но в следующем году из-за ввода новых норм Бюджетного кодекса под жесткое казначейское сопровождение будут подпадать и генподрядчик, и субподрядчики, и весь денежный поток, – сообщает сайт областного правительства.
 
«Это доставит сложность подрядчикам, так как федеральное казначейство производит оплату только после того, как предоставлены все договора закупки, документы подтверждающие поставку и проектные декларации на материалы. Спрос при казначейском сопровождении большой. Требуется полная прозрачность», – заявила Семченкова.



Артём Ежаков
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