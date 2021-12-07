Главная » Новости



19:15, 7 декабря 2021 года На Орловщине снизилось число должников среди муниципальных образований Об этом заявила глава областного департамента финансов Елена Сапожникова.





Сегодня в областном совете состоялся круглый стол, посвящённый вопросам управления муниципальными финансами. Глава областного департамента финансов Елена Сапожникова заявила, что сейчас муниципальные образования Орловщины в общей сложности задолжали кредиторам порядка полумиллиарда рублей, что было названо небольшим показателем. За год муниципальный долг сократился более чем на 120 миллионов рублей и составляет в данный момент 2 миллиарда 570 миллионов рублей, а количество должников снизилось с 15 до 12 муниципальных образований, – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



