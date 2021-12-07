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19:29, 7 декабря 2021 года

Реальный сектор орловской экономики испытывает дефицит кадров

В региональном банке вакансий сегодня 8 621 рабочее место. А официальных безработных – 2 500 человек. Какие работы на Орловщине сегодня самые доступные, а какие - самые высокооплачиваемые, выяснял корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.


Чтобы у безработных появилась возможность реализоваться, управление труда направляет их на переобучение. Курсы прошли в этом году 900 человек. Но самые востребованные ими профессии не совпадают с потребностями рынка труда.
 
Анна Хахичева, директор учебного центра службы занятости: «Бухгалтерия, кадровое дело и бьюти-направление, которое, кстати, очень популярно, и мы продолжаем расширять профессии этого списка. Именно на них сейчас идёт максимальное количество молодых женщин. И мужчины уже начинают обучатся профессиям бьюти-кластера».
 
В региональном банке вакансий сегодня 8 621 рабочее место. Больше всего вакансий - на предприятиях обрабатывающей промышленности (почти 2,5 тысячи), на втором месте - торговля (1,5 тысячи вакансий). И около тысячи рабочих мест свободно в сельском хозяйстве.
 
Александр Сотников, начальник управления труда и занятости Орловской области: «Объективно сложилась такая ситуация, что в регионе имеет место дефицит кадров, особенно в реальном секторе».
 
Поэтому для ценных кадров работодатели предлагают достойную оплату труда. Есть вакансии с окладов в 120 тысяч рублей - это самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент. Всего же вакантных мест с окладом 30 тысяч рублей и выше в нашем регионе сейчас больше 800.



Антон Киселёв
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