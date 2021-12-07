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19:32, 7 декабря 2021 года

Подарок под ёлочку

Орловцы готовятся к Новому году – и те, кто ждёт подарки, и те, кто их готовит. Обзор наиболее популярных презентов - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Опанасюк.


Горячая пора подготовки к Новому году на предприятии по сборке сладких подарков стартовала ещё в сентябре. Упаковка – в ассортименте: картонная или жестяная, а также в виде мягкой игрушке – в этот раз это тигрята. Прежде чем наполнить упаковку конфетами, проверяют их срок годности.
 
Но не только сладким подаркам будут рады дети. В ожидании чуда они пишут письма Деду Морозу. Кстати, время написать о своих мечтах ещё есть. А Почта России в Великий Устюг доставит вовремя письма от орловских ребят.
 
Что касается взрослых, то они тоже рады побаловать и себя, и близких. Популярностью пользуются сувениры ручной работы, а их в избытке - от Гильдии орловских мастеров.
 
К слову, готовятся к праздникам и мошенники. Сотрудниками Управления Россельхознадзора проводятся проверки, в ходе которых изымается из оборота поддельная икра, при производстве которой, как отмечают специалисты, «ни одна рыба не пострадала». Будьте осторожны: привлекательная стоимость традиционного новогоднего деликатеса может не просто сильного огорчить, но и нанести вред здоровью.



Юлия Опанасюк
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