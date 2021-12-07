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19:57, 7 декабря 2021 года Крыша пятиэтажки в переулке Багажном не выдержала непогоды А циклон, принёсший обильные осадки на Орловщину, задержится ещё на несколько суток.





В редакцию ГТРК «Орёл» обратились жители дома в переулке Багажном с жалобой на текущую крышу. Как выяснилось, в доме ведётся ремонт, но рабочие не учли ухудшения погоды. Вода льётся с потолка. Жильцы не успевают её собирать в тазы и вёдра. Люди опасаются, что вода повредит проводку и электросчётчики. С жалобами они пытались обратиться в свою управляющую компанию, но ответа не получили. Впрочем, как и наша съёмочная группа. Как нам пояснили в Фонде капремонта, у жильцов свой контракт с подрядчиком, и если есть проблемы, то решать их со строительной компанией жильцы должны сами. Владимир Слизовский, заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта: «У них капитальный ремонт, только проводят они его сами. Они сами выбирают подрядчика, сами выбирают, что хотят сделать, как хотят делать. Нам только даются документы о выполненных работах, которые мы оплачиваем». Таким образом ответить за ошибки подрядчиков должна управляющая компания.





Всеволод Трифонов



