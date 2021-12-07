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21:20, 7 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Вода с потолка. В переулке Багажном строители оставили недоделанной крышу. Почему капитальный ремонт снова обернулся капитальным бедствием?
- Кислород пошёл в орловские больницы. Необходимая для лечения больных терапия осуществляется и в медучреждениях областного центра, и в ЦРБ.
- Подарок под ёлочку. Орловцы готовятся к Новому году – и те, кто ждёт подарки, и те, кто их готовит.
Вести-Орёл