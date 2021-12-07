Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Вода с потолка. В переулке Багажном строители оставили недоделанной крышу. Почему капитальный ремонт снова обернулся капитальным бедствием?



- Кислород пошёл в орловские больницы. Необходимая для лечения больных терапия осуществляется и в медучреждениях областного центра, и в ЦРБ.



- Подарок под ёлочку. Орловцы готовятся к Новому году – и те, кто ждёт подарки, и те, кто их готовит.

