До конца года в Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора

В первую очередь их планируют установить возле детских садов и школ.

В Орле появятся новые синие контейнеры для раздельного сбора мусора объемом в 0,8 кубометров каждый. На это выделено 5,3 миллиона рублей из городской казны. Их поставку выполнят в декабре, – сообщает мэрия.



В первую очередь их планируют установить возле детских садов и школ. Также они появятся во дворах многоквартирных домов. Окончательный список адресов, где установят приобретённые баки, станет известен позднее.