До конца года в Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора

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8:10, 8 декабря 2021 года
До конца года в Орле появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусораВ первую очередь их планируют установить возле детских садов и школ.
В Орле появятся новые синие контейнеры для раздельного сбора мусора объемом в 0,8 кубометров каждый. На это выделено 5,3 миллиона рублей из городской казны. Их поставку выполнят в декабре, – сообщает мэрия.
В первую очередь их планируют установить возле детских садов и школ. Также они появятся во дворах многоквартирных домов. Окончательный список адресов, где установят приобретённые баки, станет известен позднее.
Артём Ежаков