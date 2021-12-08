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9:20, 8 декабря 2021 года Трое пострадавших на производстве орловцев получили новые машины «Лады Гранты» приобрел региональный Фонд соцстрахования.





Трое пострадавших на производстве орловцев получили новые «Лады Гранты», купленные областным Фондом соцстрахования, – сообщает сайт регионального правительства. Легковушки оборудованы с учётом полученных гражданами травм. Предоставление таких машин является одной из мер господдержки.

За 20 лет действия программы ключи от такого спецтранспорта получили около 250 орловцев, пять – в этом году.



Фото: Орловское региональное отделение ФСС РФ.





Артём Ежаков



