В Орле заключили под стражу таксиста-афериста

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за продажу арендованной машины.

В Орле расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя. Полицейские подозревают 32-летнего орловца.



Фигурант арендовал «ВАЗ-2115» потерпевшего и таксовал на нём. Завоевав уважение хозяина легковушки, он убедил мужчину оформить на него доверенность. Затем таксист-аферист пропал. Как выяснилось, автомобиль он продал за 120 тысяч рублей. Его местонахождение неизвестно.



Подозреваемый взят под стражу, – сообщает сайт областного УМВД. По инкриминируемой статье ему грозит до 5 лет заключения.