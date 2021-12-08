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9:43, 8 декабря 2021 года В Орле заработал детский выездной микрореабилитационный центр В домашних условиях помощь смогут получить 55 ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития.





В Орле начал работу выездной «Микрореабилитационный центр» для детей. Это отделение появилось в декабре на базе областного реабилитационного центра для несовершеннолетних с ОВЗ. Надомную помощь специалистов смогут получить 55 ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития, – сообщает сайт областного правительства.



Недавно центр стал победителем грантового конкурса «Бережливая инициатива», благодаря чему при содействии Фонда поддержки гуманитарных инициатив «Соработничество» получил инновационное реабилитационное и игровое оборудование. Это коммуникаторы для людей с ДЦП и адаптированные под них игры, карточки ПЭКС (англ. PECS, «коммуникационная система обмена изображениями») для альтернативной коммуникации, дидактические пособия, наборы логопедического оборудования, ортопедическое реабилитационное кресло, тренажер мозжечковой стимуляции, переносной массажный стол и многое другое.





Артём Ежаков



