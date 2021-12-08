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10:17, 8 декабря 2021 года Сегодня в Орле отключили отопление и водоснабжение по нескольким адресам Неудобства продлятся несколько часов.





8 декабря в Орле отключили отопление и водоснабжение по нескольким адресам. С 10:00 до 14:00 батареи остыли по ул. 5 Августа, д. 48 и ул. 2-я Курской, д. 54, 56. Также с 9:00 до 15:00 отключили горячее водоснабжение домов, питающихся от центрального теплового пункта на ул. Планерной, 65.



Также в мэрии напоминают, что сегодня с 9:00 до 18:00 отключено водоснабжение по следующим адресам:



• ул. Орловских партизан, 1, 2, 3, 5, 7, 9;

• Московское шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 115 (д/с №31), 117б (АЗС);

• ул. Блынского, 2, 2а, 4, 6 (школа №45), 8, 10, 12;

• ул. Космонавтов, 27.



Автоцистерны МПП ВКХ «Орёлводоканал» будут работать в трёх точках:



• в районе детского сада № 31, около технического здания № 115а по Московскому шоссе;

• между домами № 2 и № 2а по ул. Дмитрия Блынского;

• между домами № 8 и № 10 по ул. Дмитрия Блынского.





Артём Ежаков



