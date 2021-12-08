В Орле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с благоустройством пл. Жукова

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10:39, 8 декабря 2021 года
В Орле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с благоустройством пл. ЖуковаЗаказчик на основании подложной сметы переплатил свыше 15 миллионов рублей.
В Орле возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества при благоустройстве площади им. Маршала Жукова, – сообщили в областном СУ СК. Как следует из материалов дела, год назад подозреваемые, которым подконтрольна фирма-подрядчик «Техспецкомплект», подготовили смету с необоснованно завышенными ценами на материалы. С положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» документ передали заказчику в лице городского УКХ.
В декабре, когда была сдана обновлённая площадь, фирма получила деньги. Работы обошлись в 71 миллион рублей, из которых 15 миллионов – переплата.
Сейчас в рамках расследования проходят обыски, выемки, а также иные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Артём Ежаков