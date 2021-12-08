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10:41, 8 декабря 2021 года Господдержка орловских фермеров. Итоги года В этом году агропромышленный комплекс получил более полутора миллиардов рублей господдержки. Орловские аграрии не остались в долгу. По урожаю масличных, например, установили рекорд, собрав урожай, вдвое превысивший показатели прошлого года. С какими проблемами сталкиваются фермеры, и какие новые хозяйства открывают, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.





Поддержка начинающих фермеров стала основной темой брифинга, который провёл зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзёнков. За последние восемь лет благодаря государственным грантам и субсидиям в регионе появилось 149 новых хозяйств.



Сергей Борзёнков, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Это много, на эти цели мы оказали поддержку на сумму более 250 миллионов рублей в форме грантов. Грант - это то, что человек, получает, использует и не возвращает, он отчитывается по продукции».

В этом году средства гранта «Агростартап» получили 9 начинающих фермеров. Наталия Сушенкова стала одним из них. Её проект по созданию питомника клубники и плодовых и декоративных деревьев получил 3 миллиона, львиная доля которого ушла на приобретение земельного участка.



В этом году большую часть средств господдержки отдали в ту отрасль, что пользуется наименьшим спросом - животноводам. В следующем году они будут пробовать свои силы в создании овцеферм, пчелопасеки и хозяйств по откорму крупного рогатого скота.



Ещё одна мера поддержки направлена на бесплатное обучение. Одним из участников первого курса школы фермера стал Алексей Извеков. Он занимается козоводством и переработкой молока. Его семейная мини-ферма готовит сыры, сметану, сгущенное молоко, мороженое и даже косметику.



Алексей Извеков, глава ЛПХ: «Не имея представления по ведению козоводства, мы изучили необходимые аспекты, начиная от кормления и заканчивая правильностью документооборота».

Сергей Борзёнков, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «В первом потоке обучалось 30 фермеров, и сейчас еще 30 обучается. Второй поток рассматривает вопрос переработки молока на современном оборудовании».

Затронули и тему минеральных удобрений. Сейчас с производителями договорились о фиксировании цены на них до конца июня следующего года - то есть на весь сезон применения. Среди задач на перспективу - подготовка площадок для инвесторов. Именно они позволят создать новые рабочие места в регионе. На брифинге говорили о и вакцинации работников агропромышленного комплекса. Здесь практически достигли коллективного иммунитета.





Екатерина Игнатюк



