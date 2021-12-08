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11:41, 8 декабря 2021 года

Орловские общественники активно включились в пропаганду ЗОЖ и предупреждение наркомании

Накануне на заседании областной антинаркотической комиссии выделили деятельность «Волонтёров-медиков» и АНО «С.О.В.А.».


Накануне на заседании областной антинаркотической комиссии в областном правительстве заслушали результаты работы волонтёрских организаций и движений в области пропаганды здорового образа жизни и предупреждения наркомании.

Было отмечено, что три года назад региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» активно начали работу в направлении «Здоровый образ жизни». С прошлого года ими было создано пять «штабов здоровья»: в ОГУ, ОГАУ, центре молодёжи «Полёт», реставрационно-строительном техникуме и Орловском филиале ПГУ путей сообщения. В них заняты организацией мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ. Среди них – проведение Марафона «Поколение ZOЖ». Своим опытом орловские «Волонтёры-медики» делятся, участвуя во Всероссийском конкурсе «Лучший Штаб здоровья – 2021».

Работой по профилактике и лечению наркозависимости и в этом году в рамках своего проекта «Жизнь продолжается» занималось и АНО «С.О.В.А.» (сообщество орловских ВИЧ-активистов). Также здесь защищают права ВИЧ-инфицированных и других пациентов с социально значимыми заболеваниями, а также их родственников.

«Мы должны еще активнее задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы с наркоманией. Необходимо шире использовать потенциал волонтёрских молодёжных организаций и движений по профилактике и предупреждению наркомании в молодёжной среде», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Артём Ежаков
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