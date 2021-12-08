Главная » Новости



11:44, 8 декабря 2021 года Почётный гражданин Орла Александр Мисуркин в третий раз отправился в космос Сегодня утром экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20» штатно взлетел с космодрома «Байконур».





Почётный гражданин Орла Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано сегодня утром успешно стартовали с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». В 16:41 (± 3 минуты) по московскому времени их пилотируемый корабль «Союз МС 20» должен пристыковаться к Международной космической станции.



По сообщению пресс-службы «Роскосмоса», старт, разделение ступеней и пилотируемого корабля прошли в штатном режиме. Стыковку с МКС «Роскосмос» покажет в прямом эфире. Начало – в 16:00.



Ожидается, что экипаж вернётся на Землю в 16:41 по Москве 20 декабря.



Фото пресс-службы корпорации "Роскосмос"









Артём Ежаков



