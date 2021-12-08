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12:04, 8 декабря 2021 года Орловская прокуратура заинтересовалась приёмкой пл. Маршала Жукова В свете возбуждённого уголовного дела о мошенничестве на завышенной стоимости стройматериалов надзорное ведомство изучит действия и/или бездействие ответственных за принятие объекта людей.





Прокуратура Орловской области намерена дать правовую оценку действиям и/или бездействию должностных лиц, ответственных за приёмку площади Маршала Жукова после проведённого благоустройства. Ведомство поставило ход расследования и его итоги на личный контроль.



Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении граждан, которым подконтрольна фирма «Техспецкомплект», выполнявшая работы. Следствие считает, что фигуранты составили завышенную смету, которая с положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» легла на стол заказчика – городского УКХ. В декабре за выполненный контракт подрядчик получил свыше 71 миллиона рублей. Переплата составила 15 миллионов рублей.



Сейчас в рамках расследования проходят обыски, выемки, а также иные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.



С учётом прокурорской проверки в этой истории могут быть возбуждены новые уголовные дела.





Артём Ежаков



