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12:40, 8 декабря 2021 года

Кирилл Заварыкин – серебряный призёр кубка «Управляй!»

По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», его участниками стали 160 лучших студентов из 42 субъектов РФ и 82 вузов и колледжей страны.


Серебряным призёром кубка стал студент Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Кирилл Заварыкин.

Благодаря межпроектному взаимодействию внутри платформы «Россия — страна возможностей» победители и финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» могут с этого года попасть сразу в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», - отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

В очном финале участники управляли виртуальной компанией, находящейся в момент кризиса. Каждый игровой период конкурсанты в командах от 3 до 5 человек принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Во время процесса принятия управленческих решений студентов оценивали более 50 приглашенных экспертов из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. А лидерские навыки конкурсантов оценивали представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Кроме того, финалисты прошли тесты от образовательной платформы Skillfolio, которые не только дали им дополнительные баллы в индивидуальный рейтинг, но и помогли студентам определить типологию характера, оценить уровень развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, субъективного контроля человека.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»

Фото Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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