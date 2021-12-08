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13:05, 8 декабря 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 260 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 65 536). Кривая заболеваемости падает вторые сутки подряд.



Накануне выписан 321 орловец (всего – 53 057), умерло 6 человек – 1 346 всего.





Артём Ежаков



