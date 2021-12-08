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13:19, 8 декабря 2021 года В Некрасовской школе-интернате прошла викторина, посвящённая 300-летию прокуратуры России Мероприятие для старшеклассников подготовили сотрудники Орловской транспортной прокуратуры.





12 января 2022 года прокуратура России отметит 300-летие. В преддверии этой даты сотрудники Орловской транспортной прокуратуры посетили Некрасовскую школу-интернат. Для старшеклассников была подготовлена викторина, посвящённая юбилейной дате надзорного ведомства. Вопросы были непростые, на них ответит не каждый взрослый: когда учреждена российская прокуратура, кто был первым министром юстиции, и что в обязанности этого ведомства входит сегодня?



Матвей Степанов, орловский транспортный прокурор: «История прокуратуры и история России взаимосвязаны и представляют собой одно целое, и интересно выслушать мнение ребят, узнать их знания, возможно, сподвигнуть на дискуссию - здесь есть что обсудить».

Как отметили все участники мероприятия, дискуссия получилась. К этой викторине ребята неплохо подготовились.



Орловская транспортная прокуратура сотрудничает с интернатом уже давно. Сотрудники ведомства будут рады видеть ребят в своих рядах. Здесь даже готовы предоставить целевые направления в подведомственные учебные заведения. Кстати, большинство старшеклассников - воспитанники кадетских классов, которые действуют с 2002 года.



Татьяна Паршикова, директор Некрасовской школы- интерната: «Ребята более углублено изучают право, строевую подготовку, и там немного другая программа, и каждый год два-три человека поступают в высшие военные институты».

Возможно, в будущем именно в прокуратуре будет работать и победитель викторины ученик 9 класса Федор Гатилов. Юноша с будущей профессией ещё не определился, но на вопросы отвечал лучше всех.



Учащиеся интернаты готовились не только к викторине. Они нарисовали тематический плакат.



Автору рисунка Виктории Третьяковой вручили отдельный подарок - торт, а также кисти и краски для дальнейшего творчества.



А сам плакат, посвящённый 300-летию ведомства, теперь будет висеть в прокуратуре.





Татьяна Тимохина



