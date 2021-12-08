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13:45, 8 декабря 2021 года

Филиал детской поликлиники № 1 в микрорайоне «Зареченский» сегодня возобновил работу

Этого ждали с нетерпением несколько тысяч местных жителей. Несмотря на то, что закрылся филиал всего несколько дней назад, неудобств это доставило немало: мамам с маленькими детьми приходилось ездить на приём в главное здание поликлиники, которое находится на ул. Карачевской.


Филиал детской поликлиники № 1 в микрорайоне «Зареченский» сегодня возобновил работу. Перерыв в работе филиала был небольшим, всего два дня, но очень напугал родителей и маленьких пациентов. Сейчас они могут успокоиться.

Геннадий Захарченко, главный врач детской поликлиники № 1: «Руководством области была поставлена задача возобновить работу филиала в кратчайшие сроки. Работа филиала со вчерашнего дня была восстановлена. Было возвращено всё оборудование, мебель, восстановлены все сети».

Врачи филиала во время перерыва без дела не сидели - работали в обычном режиме.

Наталья Харичкова, педиатр филиала детской поликлиники №1: «Осуществлялись вызовы со всего филиала, и мы продолжали приём в основной поликлинике на Карачевской, 41а».

На данный момент филиал работает в прежнем режиме. По словам медиков, возможность записаться, в том числе и по телефону, восстановлена.

Альбина Богатыренко, зам главного врача детской поликлиники № 1: «Сейчас в поликлинике на филиале у нас работает 4 педиатра, работают кабинет массажа, процедурный кабинет, прививочный».

Что же касается переезда филиала в отдельное здание на улице Престижной, скорее всего, он состоится, но сроки пока неизвестны.

Станислав Шувалов, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Мы должны действовать в рамках правового поля. Состоялся аукцион, по которому есть победитель, он находится недалеко от Еловой - на улице Престижной, но пока там нет действующей лицензии, а помощь должна оказываться там, где эта лицензия есть. Она есть на Еловой - куда жители обращались и помощь получали. Ничего препятствующего в получении помощи там, кроме некоторых правовых нюансах, про которые я сказал, нет».

Если переезд и состоится, скорее всего, он будет организован так, чтобы не допустить неудобств для детей и родителей.


Елена Литинская
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