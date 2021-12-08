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13:48, 8 декабря 2021 года Под Орлом за попытку сбыта крупного веса наркотиков осудят двоих иностранцев Из незаконного оборота изъяли свыше 155 граммов героина.





Орловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении двоих иностранцев, обвиняемых в попытке распространения 155 граммов героина, – сообщили в прокуратуре.



Из материалов дела следует, что мужчины, будучи на тот момент жителями Московской области, вступили в сговор с другими фигурантами для распространения наркотиков на территории России через тайники-«закладки». В августе гости из столицы приехали на Орловщину, чтобы забрать купленный для сбыта героин, но были задержаны оперативниками УМВД.



По фактам преступлений подельников подсудимых расследуется аналогичное дело.





Артём Ежаков



