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13:49, 8 декабря 2021 года В малоархангельском поле не разъехались два КАМАЗа Один из водителей доставлен в областную клиническую больницу.





Накануне утром в поле сельхозназначения № 2118 в Малоархангельском районе столкнулись два КАМАЗа с прицепами. Предварительно известно, что к ДТП привела потеря управления со стороны 52-летнего водителя. 65-летний шофёр другого грузовика доставлен в ООКБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, пострадали четыре человека.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



