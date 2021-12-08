В малоархангельском поле не разъехались два КАМАЗа

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13:49, 8 декабря 2021 года
В малоархангельском поле не разъехались два КАМАЗаОдин из водителей доставлен в областную клиническую больницу.
Накануне утром в поле сельхозназначения № 2118 в Малоархангельском районе столкнулись два КАМАЗа с прицепами. Предварительно известно, что к ДТП привела потеря управления со стороны 52-летнего водителя. 65-летний шофёр другого грузовика доставлен в ООКБ.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, пострадали четыре человека.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков