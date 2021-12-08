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13:50, 8 декабря 2021 года В Орле в ДТП пострадали таксист и пассажир-подросток Накануне «Лада Ларгус» зацепила несколько дорожных объектов и врезалась в стену дома.





Вчера в 16:45 в районе д. 24 по ул. 1-й Курской 52-летний таксист на «Ладе Ларгус» наехал на дорожный знак, затем на световую опору, оттуда – на металлические ворота, в завершении врезавшись в стену жилого дома. В легковушке пострадали сам водитель и его 17-летний пассажир.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, пострадали четыре человека.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



