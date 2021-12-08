Главная » Новости



15:07, 8 декабря 2021 года В Орле окажут помощь 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василий Михайлович Онищук - участник боев на Закавказском и Сталинградском фронтах.





Перед домом 90-летнего Василия Михайловича Онищука - огромная яма на дороге. Когда проезжают машины, вода из лужи льётся прямиком к порогу дома. Отремонтировать дорожное полотно участник Сталинградской битвы просит уже давно. В этом году дорогу отремонтировать не получится, но отсыпать щебнем - обещают. Но это лишь на время спасет ситуацию. Дорожное полотно требует капитального ремонта, а финансирования на дороги частного сектора постоянно не хватает.



Артём Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «В следующем году, при внесении в муниципальную программу, будем делать дорогу здесь».

Разбитая дорога у дома Василия Онищука - не единственная проблема. Помощь нужна и в ремонте забора. В этом обещает помочь «Единая Россия». Кроме того, обещают сделать и дорожку к дому, которую оборудуют перилами. Сам дом также требует внимания.



В реготделении партии обещали в течение недели поправить забор и обновить дорожку. Вопрос с ремонтом дома потребует тщательного подхода - им займутся в следующем году.



Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Весной уже посмотрим, чтобы сделать внутри дома капитальный ремонт или текущий ремонт, в зависимости от желания Василия Михайловича. Конечно, необходимо обои переклеить, это за счёт регионального отделения партии».





Анна Вайсергисер



