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15:07, 8 декабря 2021 года

В Орле окажут помощь 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Василий Михайлович Онищук - участник боев на Закавказском и Сталинградском фронтах.


Перед домом 90-летнего Василия Михайловича Онищука - огромная яма на дороге. Когда проезжают машины, вода из лужи льётся прямиком к порогу дома. Отремонтировать дорожное полотно участник Сталинградской битвы просит уже давно. В этом году дорогу отремонтировать не получится, но отсыпать щебнем - обещают. Но это лишь на время спасет ситуацию. Дорожное полотно требует капитального ремонта, а финансирования на дороги частного сектора постоянно не хватает.

Артём Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «В следующем году, при внесении в муниципальную программу, будем делать дорогу здесь».

Разбитая дорога у дома Василия Онищука - не единственная проблема. Помощь нужна и в ремонте забора. В этом обещает помочь «Единая Россия». Кроме того, обещают сделать и дорожку к дому, которую оборудуют перилами. Сам дом также требует внимания.

В реготделении партии обещали в течение недели поправить забор и обновить дорожку. Вопрос с ремонтом дома потребует тщательного подхода - им займутся в следующем году.

Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Весной уже посмотрим, чтобы сделать внутри дома капитальный ремонт или текущий ремонт, в зависимости от желания Василия Михайловича. Конечно, необходимо обои переклеить, это за счёт регионального отделения партии».



Анна Вайсергисер
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