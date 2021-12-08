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15:57, 8 декабря 2021 года В Ливнах вандал одной петардой нанёс ущерб на 40 тысяч рублей Мужчина решил испытать пиротехнику на урне, но она не выдержала взрыв.





В Ливнах установили подозреваемого в акте вандализма, совершенного на остановке общественного транспорта на ул. Индустриальной. Ночью неизвестный положил в урну зажженную петарду. Помимо «мусорки» пострадали близлежащая остановка и окно нежилого здания. 27-летнего фигуранта вычислили по записям с камер.



Полицейским он рассказал, что решил испытать пиротехнику в безлюдном месте. Любопытство обернулось причинённым ущербом на сумму в 40 тысяч рублей и перспективой трехмесячного ареста, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



