Главная » Новости



16:14, 8 декабря 2021 года За пять лет орловский Роспотребнадзор конфисковал 163 немаркированных меховых изделий Постановление об обязательной идентификации такого товара специальными знаками действует в стране с середины августа 2016 года.





С 12 августа 2016 года в России действует обязательная маркировка контрольными знаками изделий из натурального меха. Это позволяет отследить историю товара вплоть до магазинной вешалки. С момента выхода постановления областной Роспотребнадзор 44 раза проверил точки, торгующие мехом. Маркировка отсутствовала на 197 предметах одежды из 2 857.



В суд поступило 22 административных протокола по факту выявленных нарушений. 20 индивидуальных предпринимателей оштрафованы на общую сумму в 100 тысяч рублей. У них конфисковали 163 единицы меховой продукции на сумму в 3 миллиона 568 тысяч рублей.





Артём Ежаков



