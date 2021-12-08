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Главная » Новости

16:14, 8 декабря 2021 года

За пять лет орловский Роспотребнадзор конфисковал 163 немаркированных меховых изделий

Постановление об обязательной идентификации такого товара специальными знаками действует в стране с середины августа 2016 года.


С 12 августа 2016 года в России действует обязательная маркировка контрольными знаками изделий из натурального меха. Это позволяет отследить историю товара вплоть до магазинной вешалки. С момента выхода постановления областной Роспотребнадзор 44 раза проверил точки, торгующие мехом. Маркировка отсутствовала на 197 предметах одежды из 2 857.

В суд поступило 22 административных протокола по факту выявленных нарушений. 20 индивидуальных предпринимателей оштрафованы на общую сумму в 100 тысяч рублей. У них конфисковали 163 единицы меховой продукции на сумму в 3 миллиона 568 тысяч рублей.


Артём Ежаков
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