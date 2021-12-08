|
|
|Главная » Новости
16:17, 8 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Филиал детской поликлиники № 1 в микрорайоне «Зареченский» сегодня возобновил работу.
- Сколько переплатил Орёл за площадь Жукова, и почему ремонт вновь стал причиной для уголовного дела?
- Крыша пятиэтажки в переулке Багажном не выдержала непогоды. Кто ответит за потоп?
- Новая и необычная миссия Александра Мисуркина: кого уже сегодня он доставит на орбиту?
- В числе лучших в стране - орловский детский сад. Чем покорили жюри его воспитанники?
Вести-Орёл