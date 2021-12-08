Главная » Новости



16:17, 8 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Филиал детской поликлиники № 1 в микрорайоне «Зареченский» сегодня возобновил работу.



- Сколько переплатил Орёл за площадь Жукова, и почему ремонт вновь стал причиной для уголовного дела?



- Крыша пятиэтажки в переулке Багажном не выдержала непогоды. Кто ответит за потоп?



- Новая и необычная миссия Александра Мисуркина: кого уже сегодня он доставит на орбиту?



- В числе лучших в стране - орловский детский сад. Чем покорили жюри его воспитанники?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



