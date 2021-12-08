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16:37, 8 декабря 2021 года Юрий Котляр перешёл из городского совета в орловский облсовет Гендиректор ООО «Эко-Транс» официально вступил в должность депутата регионального заксобрания.





Гендиректор ООО «Эко-Транс» Юрий Котляр на основании сегодняшнего постановления регионального избиркома стал депутатом областного совета. Ранее он находился в корпусе городского совета. В региональном заксобрании Котляр сменил однопартийца – «единоросса» Андрея Соколова.



Фото с сайта Орловского областного совета народных депутатов





Артём Ежаков



