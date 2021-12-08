Орловская Росгвардия представила нового главу отдела оружейного контроля

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16:42, 8 декабря 2021 года
Орловская Росгвардия представила нового главу отдела оружейного контроляЦентр лицензионно-разрешительной работы доверили Виктору Ермакову.
В управлении Росгвардии по Орловской области представили нового главу Центра лицензионно-разрешительной работы. Им стал 51-летний полковник Виктор Ермаков. В его ведении находятся городской отдел ЛРР и шесть районных отделений, следящих за владельцами гражданского оружия.
Фото с сайта управления Росгвардии по Орловской области
Артём Ежаков