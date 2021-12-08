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17:05, 8 декабря 2021 года Орловский детский сад № 45 вошёл в ТОП-30 лучших дошкольных заведений страны Благодаря успехам своих воспитанников детский сад получил Серебряный сертификат соответствия Системы добровольной сертификации информационных технологий Росстандарта.





Детский сад № 45 города Орла принимал участие в конкурсах детско-юношеского творчества, организованных Системой добровольной сертификации. Учитывался и профессионализм образовательных коллективов, и успехи воспитанников.



В итоге дошкольное заведение получило Серебряный сертификат соответствия Росстандарта. В рейтингах учтены неформальное отношение педагогического коллектива и руководства учреждения к процессу обучения, общий уровень подготовки воспитанников в дошкольном учреждении, способность педагогов научить детей.



Как отмечают педагоги, информационные технологии помогают в педагогическом процессе, но не меняют главного - желания детей творить и узнавать новое, самореализовываться и побеждать.





Юлия Опанасюк



