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18:08, 8 декабря 2021 года Директор «Техспецкомплекта» об уголовном деле: «Непонятная ситуация. СК разберётся» Спустя неделю после открытия обновлённой площади Жукова в Орле начали расследовать факт мошенничества при реконструкции объекта.





Спустя неделю после приёмки обновлённой площади Жукова в Орле начали расследовать факт мошенничества, связанный с завышенной стоимостью стройматериалов. Цена соглашения – 71 миллион рублей. Следствие считает, что 15 миллионов были излишними – они появились в «скорректированной» смете, с которой согласилась госэкспертиза. Против одобренного «Орёлгосэкспертизой» документа заказчик в лице городского УКХ не пошёл. Подрядная компания раньше орловцев не подводила. За последние годы она завершила реконструкцию городского парка, площади Содружества, парка Победы, на её счету и орловские фонтаны. Все объекты были сданы в срок и с незначительными нарушениями. Сейчас подрядчик возводит школу на улице Зеленина. Сегодня в компании с самого утра проходят обыски. Директор ООО «Техспецкомплект» уверен, что произошла непонятная ситуация, и заявил, что следствие во всем разберётся и «всё будет хорошо». Сами работы на площади Жукова у жителей не вызвали негативных отзывов. Приёмка, которой теперь заинтересовалась прокуратура, тоже прошла успешно. Тогда общественники дали добро, но о подводных камнях ещё никто не знал.



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Артём Ежаков



