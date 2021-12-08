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18:31, 8 декабря 2021 года Одна из ремонтируемых дорог в Кромском районе ещё не завершена На объекте работает подрядчик, который несколько раз срывал сроки сдачи ремонта улицы Октябрьской в Орле.





В Кромском районе к сроку не завершён ремонтируемый участок дороги Комаричи – Дмитровск - Кромы длинной 3 километра 600 метров. Практически весь участок уже в новом асфальте, с разметкой, знаками и освещением. Проволочка у строителей вышла на мосту в полукилометре от райцентра, который тоже является частью реконструкции. Они долго ждали балки, сейчас эти элементы конструкции уже на объекте. Сегодня недострой проинспектировал Андрей Клычков. Губернатор отметил, что претензионная работа началась. Объект стоимостью 161 миллион подрядчик должен был сдать 1 декабря. На вопрос Андрея Клычкова о дате завершения подрядчик сообщил, что при благоприятных погодных условиях нужно 28 дней, чтобы бетон набрал прочность, после чего можно будет стелить асфальт.



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Антон Киселёв



