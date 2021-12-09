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21:20, 8 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ремонт площади Жукова обернулся переплатой в 15 миллионов рублей и уголовным делом.

- Филиал детской поликлиники №1 возобновил приём пациентов. Но переезд медучреждения предполагается.

- На орловских предприятиях продолжают внедрять «Бережливое производство».

- Новая миссия Александра Мисуркина в космосе.

- Орловский детский сад вошёл в ТОП-30 страны.

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